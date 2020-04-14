Beytüşşebap'ta alınan önlemler işe yaradı, virüs henüz buraya uğramadı
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Beytüşşebap, Pendik, Şırnak, Güncel

Beytüşşebap'ta alınan önlemler işe yaradı, virüs henüz buraya uğramadı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde korona virüse karşı alınan sıkı tedbirler sayesinde henüz vaka görülmedi.

14.04.2020 10:33 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:34
Beytüşşebap'ta alınan önlemler işe yaradı, virüs henüz buraya uğramadı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde korona virüse karşı alınan sıkı tedbirler sayesinde henüz vaka görülmedi.

Şırnak Valiliği ve Beytüşşebap Kaymakamlığı tarafından alınan tedbirler sayesinde dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgını henüz ilçede görülmedi. Beytüşşebap Kaymakamlığı ilçeden Şırnak'a günde bir sefer, il merkezinden de bir sefer düzenlenmesine karar verdi. Kaymakamlığın kararıyla il dışından veya diğer ilçelerden Beytüşşebap'a gelenler 14 gün boyunca evlerinde karantina uygulaması başlatıldı. İlçe merkezine giden köylüler için ise her gün iki köyün araçlarının ilçeye araç plakasına göre giriş yapabileceği kararlaştırıldı.

"Bugüne kadar korona vakası çıkmadı"

Korona virüs salgını kapsamında alınan kararlar sayesinde 18 bin nüfuslu ilçe ve köylerinde bu güne kadar testi pozitif çıkan bir hastanın bulunmadığını kaydeden Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, korona virüs ile mücadelenin hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hem de Şırnak Valiliğinin aldığı kararlar ile yürütüldüğünü söyledi. Kaymakam Pendik, "Beytüşşebap için de özel olarak kararlar almamız gerekiyor. Çünkü Beytüşşebap hem çok uzak il merkezine hem de sağlık alt yapısı açısından Allah korusun korona virüs buraya bulaşırsa çok büyük problem yaşayacağımızın hepimiz farkındayız. Beytüşşebaplılar da bunun farkında. Sağ olsunlar aldığımız kararlara destek veriyorlar. Önce köy minibüslerini ilçeye geliş gidişlerini takvime bağladık. Çünkü Beytüşşebap'ta merkez nüfusumuzun iki katı köylerimizde yaşıyor. Vatandaşlarımız kırsalda daha ağırlıklı yaşıyor. Bunların ilçeye kontrolsüz gelip gittiklerinde gereksiz bir kalabalık oluşuyordu. Burada virüsü kapma büyük bir ihtimal içindeydi. Bunu engellemek için önce köy minibüslerini takvime bağladık her gün bir köy ilçeye gelecek. Hafta sonlarını dahi yazdık. Daha sonra ilçe merkezinden Şırnak merkeze giden minibüsleri yüzde 50 indirdik. Valimizin bilgisi dahilinde köylerden gelen özel araçlarında belli bir gün takvimine bağladık. Özel aracı da olan herkes kafasına göre gelemeyecek. Toplu taşıma araçlarında nasıl yüzde 50 yolcu taşıma kapasitesi getirdiysek özel araçlar içinde bu uygulamayı getirdik. Bir araçta en fazla 2 iki kişi seyahat edecek dedik ve bunu duyurduk. İnşallah bu kararlar güzel bir şekilde uygulanıyor. Şimdiye kadar bir vakamız olmadı" dedi.

Remzi Turan isimli vatandaş ise yol kontrolü gerçekleştiren güvenlik güçlerine teşekkür etti. Turan, "Bu uygulamalardan çok memnunuz. Sağ olsun kaymakamımız böyle bir karar aldı. Bu karar sayesinde herkes istediği gibi gelemeyecek. İlçemizde alınan tedbirler tam yerinde tedbirlerdir" diye konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Güncel Manşet

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