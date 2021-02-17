Beytüşşebap'ta aç kalan tilki ilçe merkezine indi
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Beytüşşebap'ta aç kalan tilki ilçe merkezine indi

17.02.2021 08:37 | Son Güncelleme: 17.02.2021 08:42
Beytüşşebap'ta aç kalan tilki ilçe merkezine indi

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde yüksek kesimlerdeki kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken tilki, ilçe merkezine kadar inerek yiyecek aradı.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde yüksek kesimlerdeki kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken tilki, ilçe merkezine kadar inerek yiyecek aradı. Ayhan Aşan, yoğun kar yağışı sonrası yaban hayvanlarının yüksek kesimlerde yiyecek bulmakta sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Evin etrafında sürekli dolanıyordu. Belli ki acıkmış. Biz de akşamları hayvanlar için evin önüne yemek bırakıyoruz" dedi.

Beytüşşebap ilçesinde yaklaşık 2 aydır etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 2 metreye kadar ulaştı. Bu durum bölgedeki yaban hayvanlarının yaşamını olumsuz etkiledi. Karla kaplanan alanlarda yiyecek bulmakta güçlük çeken bazı yaban hayvanları kent merkezlerine inmeye başladı. Önceki gün, gece saatlerinde ilçe merkezine inen bir tilki, yiyecek ararken görüntülendi. Tilki, bir süre gezindikten sonra gözden kayboldu.

İlçe genelinde yoğun bir kar yağışı olduğunu belirten Ayhan Aşan, "Yüksek kesimlerde yaban hayvanları aç kaldı. Evin etrafında sürekli dolanıyordu. Belli ki acıkmış. Biz de akşamları hayvanları için kapının önüne yemek bırakıyoruz" dedi.

Beytüşşebap'ta aç kalan tilki ilçe merkezine indi
Beytüşşebap'ta aç kalan tilki ilçe merkezine indi
Beytüşşebap'ta aç kalan tilki ilçe merkezine indi
Beytüşşebap'ta aç kalan tilki ilçe merkezine indi
Beytüşşebap'ta aç kalan tilki ilçe merkezine indi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emin BAL

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