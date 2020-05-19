Beytüşşebap'ta 19 Mayıs kutlaması Beytüşşebap ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolaysıyla Türk bayraklı araçlar konvoy oluşturdu.

Beytüşşebap ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolaysıyla Türk bayraklı araçlar konvoy oluşturdu.

Beytüşşebap ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında zırhlı araçlar ve resmi kurum araçları Türk bayraklarıyla donatıldı.

Şarkılar eşliğinde konvoy oluşturularak, 19 Mayıs coşkuyla kutladı.

Kaynak: AA