Beytüşşebap'ta 19 Mayıs kutlaması
Beytüşşebap ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolaysıyla Türk bayraklı araçlar konvoy oluşturdu.
19.05.2020 17:48 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:52
Beytüşşebap ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolaysıyla Türk bayraklı araçlar konvoy oluşturdu.
Beytüşşebap ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında zırhlı araçlar ve resmi kurum araçları Türk bayraklarıyla donatıldı.
Şarkılar eşliğinde konvoy oluşturularak, 19 Mayıs coşkuyla kutladı.
Kaynak: AA