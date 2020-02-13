Beytüşşebap'ta 15 köy yolu ulaşıma kapandı
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Beytüşşebap'ta 15 köy yolu ulaşıma kapandı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 15 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

13.02.2020 14:56 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:56
Beytüşşebap'ta 15 köy yolu ulaşıma kapandı

'ın ilçesinde 15 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İlçede 2 gündür aralıklarla yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşırken, 15 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kaymakamlık koordinesinde, karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA
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