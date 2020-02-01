Beytüşşebap'ta 15 köy yolu kardan kapandı
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Beytüşşebap'ta 15 köy yolu kardan kapandı

Beytüşşebap'ta 15 köy yolu kardan kapandıŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı.

01.02.2020 16:09 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:12
Beytüşşebap'ta 15 köy yolu kardan kapandı

'ta 15 köy yolu kardan kapandı

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı.

Beytüşşebap ilçesinde 2 gündür aralıklarla yağan kar yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşırken, ilçe merkezi ve köylerde sürekli elektrik kesintileri yaşanıyor.

Kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 15 köy yolu da ulaşıma kapandı. Beytüşşebap Kaymakamlığı bünyesindeki karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarının ulaşıma sağlanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÜKÜMÜ

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Kar yağışı görüntüleri

İlçe merkezinden görüntü

Kar temizleyen vatandaşlar

Röportajlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emin BAL/ BEYTÜŞŞEBAP, ŞIRNAK (DHA)

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Beytüşşebap'ta 15 köy yolu kardan kapandı
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