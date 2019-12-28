Beytüşşebap'ta 10 köy yolu kardar kapandı
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Beytüşşebap'ta 10 köy yolu kardar kapandı

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, 10 köy yolu etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

28.12.2019 09:51 | Son Güncelleme: 28.12.2019 09:52
Beytüşşebap'ta 10 köy yolu kardar kapandı

ŞIRNAK'ın ilçesinde, 10 köy yolu etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

İlçede 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 70 santime ulaştığı ilçede, 10 köy yolu ulaşıma kapandı. Beytüşşebap Kaymakamlığı bünyesindeki karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için aralıksız çalışıyor.

 


Kaynak: DHA
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