Beytüşşebap'ta, 1 Haziran'dan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasak
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Beytüşşebap'ta, 1 Haziran'dan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasak

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.

Beytüşşebap'ta, 1 Haziran'dan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasak
29.05.2020 17:46 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:49

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.

Beytüşşebap ilçesinde, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere zorunlu maske kararı alındı. Kaymakam İsmail Pendik, pazartesi itibarıyla ilçede sokağa maskesiz çıkmanın yasak olacağını belirterek, "Birlikte elde ettiğimiz bu başarının devamı ve hepimizin sağlığı için 1 Haziran Pazartesi'den itibaren ilçemiz merkez ve köylerinde sokağa çıkarken maske takma zorunluluğu tedbirini uygulamaya başlayacağız. Bugüne kadar almış olduğumuz tedbirlere herhangi bir idari ceza işlemine gerek kalmadan riayet ettiğiniz gibi bu tedbire de herhangi bir idari ceza işlemine gerek kalmadan riayet edeceğinize inancımız tamdır" dedi.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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