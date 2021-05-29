Beytüşşebap şehidinin ailesince hediye edilen çoraplar, Doğu Anadolu'da görev yapan askerlere ulaştırıldı
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Beytüşşebap şehidinin ailesince hediye edilen çoraplar, Doğu Anadolu'da görev yapan askerlere ulaştırıldı

Beytüşşebap şehidinin ailesince hediye edilen çoraplar, Doğu Anadolu'da görev yapan askerlere ulaştırıldı
Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez'in anne ve babasının Doğu Anadolu'da görev yapan askerlere hediye ettiği 50 çift kışlık çorabın Mehmetçiklere ulaştırıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez'in anne ve babasının Doğu Anadolu'da görev yapan askerlere hediye ettiği 50 çift kışlık çorabın Mehmetçiklere ulaştırıldığını bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman şehidimiz Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez'in annesi Günay Sönmez ve babası İlyas Sönmez'in Doğu Anadolu'da görev yapan askerlerimize hediye ettiği 50 çift kışlık çorabı Mehmetçiklerimize ulaştırdık. Şehidimizin değerli ailesine teşekkür ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez, terör örgütü PKK üyelerince 2012 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçe merkezindeki güvenlik noktalarına düzenlenen saldırıda şehit olmuştu.

Beytüşşebap şehidinin ailesince hediye edilen çoraplar, Doğu Anadolu'da görev yapan askerlere ulaştırıldı
Beytüşşebap şehidinin ailesince hediye edilen çoraplar, Doğu Anadolu'da görev yapan askerlere ulaştırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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Beytüşşebap şehidinin ailesince hediye edilen çoraplar, Doğu Anadolu'da görev yapan askerlere ulaştırıldı - Haberler
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