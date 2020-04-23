Beytüşşebap Kaymakamı Pendik şehit ve gazi çocuklarını ziyaret etti
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Beytüşşebap, 23 Nisan, Pendik, Güncel, Haber

Beytüşşebap Kaymakamı Pendik şehit ve gazi çocuklarını ziyaret etti

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, şehit ve gazi çocuklarını ziyaret ederek kutladı.

23.04.2020 16:28 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:29
Beytüşşebap Kaymakamı Pendik şehit ve gazi çocuklarını ziyaret etti

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, şehit ve gazi çocuklarını ziyaret ederek kutladı.

Beytüşşebap'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında evlerde kutlandı. İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan, Belediye Başkanı Habip Aşan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Erbağ, ilçedeki şehit ve gazi çocuklarını ziyaret ederek günlerini kutladılar. Ay yıldızlı Türk bayrağı ve bir çok hediyelerle kapı kapı dolaşan Kaymakam Pendik ve beraberindekiler, çocuklara hediyeler dağıttı.

Kaymakam Pendik, korona virüs salgını nedeni ile bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının yapılmadığını söyledi. Kaymakam Pendik, "İnşallah bu kötü günler çabuk bitecektir. İlçemizde şehit ve gazi çocuklarımızı komutanlarımızla beraber ziyaret ettik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Ayrıca 23 Nisan günü doğum günü olan çocuklarımızı evlerinde ziyaret edip pasta kestik" dedi.

Belediye Başkanı Habip Aşan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını meydanlarda kutlayamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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