Beytüşşebap'ın tek halı sahasının çatısı, biriken karla çöktü
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Beytüşşebap'ın tek halı sahasının çatısı, biriken karla çöktü

30.01.2021 13:44 | Son Güncelleme: 30.01.2021 13:50
Beytüşşebap'ın tek halı sahasının çatısı, biriken karla çöktü

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan tek halı sahanın çatısı, biriken karın ağırlığı nedeniyle çöktü.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan tek halı sahanın çatısı, biriken karın ağırlığı nedeniyle çöktü.

Beytüşşebap ilçesinde dün etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Beytüşşebap Kaymakamlığı bünyesinde olan, ilçenin tek halı sahasının çatısı, biriken karın ağırlığı nedeniyle çöktü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından çöken çatının kaldırılması için ekipler, çalışma başlattı.


Beytüşşebap'ın tek halı sahasının çatısı, biriken karla çöktü
Beytüşşebap'ın tek halı sahasının çatısı, biriken karla çöktü
Beytüşşebap'ın tek halı sahasının çatısı, biriken karla çöktü
Beytüşşebap'ın tek halı sahasının çatısı, biriken karla çöktü
Beytüşşebap'ın tek halı sahasının çatısı, biriken karla çöktü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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