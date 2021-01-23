Beytüşşebap esnafı 'kardan hayvan' yaptı

ŞIRNAK'ın kar altındaki Beytüşşebap ilçesinde esnaf, dükkanların önünde 'kardan hayvan' yaptı. Eşek ve ineğe benzetilen 'kardan hayvan', ilgi çekiyor.

Beytüşşebap'ta 1 haftadır etkili olan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. İş yerlerinin önünde kar temizliğini sürdüren esnaf, 'kardan hayvan' yaptı. İlçe esnafından Recep Yiğit, 'kardan hayvan'ın eşek ile ineğe benzetildiğini ve ilgi çektiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emin BAL