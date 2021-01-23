Beytüşşebap esnafı 'kardan hayvan' yaptı
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Beytüşşebap esnafı 'kardan hayvan' yaptı

23.01.2021 12:14 | Son Güncelleme: 23.01.2021 12:18
Beytüşşebap esnafı 'kardan hayvan' yaptı

ŞIRNAK'ın kar altındaki Beytüşşebap ilçesinde esnaf, dükkanların önünde 'kardan hayvan' yaptı.

ŞIRNAK'ın kar altındaki Beytüşşebap ilçesinde esnaf, dükkanların önünde 'kardan hayvan' yaptı. Eşek ve ineğe benzetilen 'kardan hayvan', ilgi çekiyor.

Beytüşşebap'ta 1 haftadır etkili olan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. İş yerlerinin önünde kar temizliğini sürdüren esnaf, 'kardan hayvan' yaptı. İlçe esnafından Recep Yiğit, 'kardan hayvan'ın eşek ile ineğe benzetildiğini ve ilgi çektiğini söyledi. 


Beytüşşebap esnafı 'kardan hayvan' yaptı
Beytüşşebap esnafı 'kardan hayvan' yaptı
Beytüşşebap esnafı 'kardan hayvan' yaptı
Beytüşşebap esnafı 'kardan hayvan' yaptı
Beytüşşebap esnafı 'kardan hayvan' yaptı
Beytüşşebap esnafı 'kardan hayvan' yaptı
Beytüşşebap esnafı 'kardan hayvan' yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emin BAL

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