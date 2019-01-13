Beytüşşebap Buz Tuttu

Şırnak'ta hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü kırsal alanda dağlar buzlarla kaplandı. Buzdan sarkıtların oluştuğu dağlar kartpostallık görüntülere neden oldu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar yağışı sonrası hava sıcaklığı eksi 20 derece kadar düşünce şelaleler dondu, dağlar buzla kaplandı. Beytüşşebap yolu üzerinde bulunan Hisarkapı köyü mevkisinde güneş vurmayan yerlerde kartpostallık görüntüler oluştu. Derin vadi içindeki Habur Çayı kenarında bulunan dağlar ve şelaleler gece hava sıcaklığının eksi 20 dereceye düşmesinin ardından kartpostallık görüntülere yol açtı.

Buz sarkıtları havadan görüntülendi

3 metre uzunluğunda buzdan oluşan sarkıtlar drone ile havadan görüntülendi. Yolun kenarında bulunan kayalık alanlar buzla örtündü. Doğa fotoğrafçılarının makineleriyle çektikleri buzlu dağlar sosyal medya hesaplarında izlenme rekorları kırdı. Doğa fotoğrafçısı Hazım Gökçe, yılın her vakti bu anı beklediğini belirterek dağlarda oluşan buzları resmetmek için günlerce beklediğini söyledi. Gökçe, "Yıllardır bölgede fotoğrafçılık yapıyorum. Elimde bir fotoğraf makinesiyle her anı fotoğraflamaya çalışıyorum. Aylardır buranın donmasını bekliyordum nihayet dondu ve doğa olayına şahit oldum. Fotoğraf aşkını ancak yaşayan bilir tıpkı benim aylarca bir kare için beklediğim gibi" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA