Beytüşşebap beyaza büründü
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Beytüşşebap beyaza büründü

23.12.2020 10:37 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:50

- Beytüşşebap beyaza büründü Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı.

- Beytüşşebap beyaza büründü

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı. İlçeyi beyaza bürüyen kar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Beytüşşebap ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı. İlçe merkezine bağlı köylerde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, kısa sürede etrafı beyaza bürüyerek kartpostallık görüntüler oluşturdu. İlçede belediye ekipleri yolların buzlanmasını önlemek için tuzlama çalışması başlatırken, karayolları ekipleri ise kent giriş ve çıkışlarında aynı işlemi uyguladı.

Hikmet Aşan isimli vatandaş, bu yıl kışın geç geldiğini söyledi. Aşan, "Her yıl 20 gün öncesinden her taraf beyaza bürünüyordu. Bu yıl çok geç yağdı. Berekettir kar bu yüzden çok sevindik" dedi.

Beytüşşebap beyaza büründü
Beytüşşebap beyaza büründü
Beytüşşebap beyaza büründü
Beytüşşebap beyaza büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAZIM GÖKÇE

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 11:50:25. #1.15#
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