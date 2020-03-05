Beytüşşebap Belediyesi'nden koronavirüs önlemleri
Haberler » Kültür Sanat » Beytüşşebap Belediyesi'nden koronavirüs önlemleri - Haberler

Beytüşşebap Belediyesi'nden koronavirüs önlemleri

Beytüşşebap Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda dezenfekte malzemeleri dağıttı.

05.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:42
Beytüşşebap Belediyesi'nden koronavirüs önlemleri

Belediyesi, yeni tip (Kovid-19) dolayısıyla vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda dezenfekte malzemeleri dağıttı.

Vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda çalışmalarını sıklaştıran belediye ekipleri, ilçe merkezi ve köylerde temizlik malzemesi dağıtarak vatandaşları bilgilendirdi.

Koronavirüse karşı çalışmalar başlattığını bildiren Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, "Bildiğiniz gibi dünyada hızla yayılan bir virüs var. Bu da tabi insandan insana ve en çok kalabalık ortamlarda yayılma riski fazla olan bir virüs tipidir. İlçemiz genelindeki köyler ve merkez dahil bütün okul, cami, kahvehaneler, pastahane gibi halkımızın toplu olduğu yerlerde sıvı el sabunu ve temizlik malzemeleri dağıttık." dedi.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler