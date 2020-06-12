Beytüşşebap Belediyesi, araç filosunu güçlendirdi Beytüşşebap Belediyesi, araç filosunu güçlendirdiŞIRNAK'ın Beytüşşebap Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hibe edilen 8 yeni hizmet aracıyla filosunu güçlendirdi.

Beytüşşebap Belediyesi, araç filosunu güçlendirdi

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hibe edilen 8 yeni hizmet aracıyla filosunu güçlendirdi.

Beytüşşebap Belediyesi, ilçeye ihtiyaç duyulan hizmet araçları için bakanlıklara başvurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belediyeye 8 yeni araç hibe edildi. İlçe Belediye Başkanı Habip Aşan, seçildiklerinde ihtiyaç duydukları araçların olmadığını belirterek, "Olan araçlar da çok eskiydi. İhtiyaç duyduğumuz araçları tespit ettik ve bakanlıklara başvuruda bulunduk. Araç gereçlerimizin tamamını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hibe etti. Bu araçların dışında ekskavatör ve kepçelerle çalışmalarımız devam ediyor. İlçemiz yenileniyor. İnşallah ilçemizin tüm sorunları giderilecek. Bizlere destek veren Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlarımıza, valimize, kaymakamımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: DHA