Beytüşşebap'a bahar ile sığır balıkçılı da geldi
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Beytüşşebap'a bahar ile sığır balıkçılı da geldi

Beytüşşebap'a sığır balıkçılı gelmeye başladı.

26.04.2020 10:59 | Son Güncelleme: 26.04.2020 11:02
Beytüşşebap'a bahar ile sığır balıkçılı da geldi

Beytüşşebap'a sığır balıkçılı gelmeye başladı.

Havaların ısınmasıyla balıkçılgiller (Ardeidae) familyasından bir kuş türü olan sığır balıkçılı (Bubulcus İbis) Sinekli Meydan mahallesinde geldi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde Dicle ve Fırat nehirleri kıyısında yaşayan sığır balıkçılının gelişi mahalle sakinlerini sevindirdi.

Üretici Dilgeş Aslan, kışın sona ermesiyle göçmen kuşlarının gelmeye başladığını işaret ederek, "Bu kuşların gelmesinden sonra artık yavaş yavaş hayvanlarımızı yaylaya götürmek için hazırlayacağız. Sonbahara kadar hayvanlarımız yaylada kalacak. Bu kuşların gelmesi sevindirici." dedi.

Beytüşşebap'a bahar ile sığır balıkçılı da geldi

Kaynak: AA

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