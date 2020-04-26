Beytüşşebap'a bahar ile sığır balıkçılı da geldi Beytüşşebap'a sığır balıkçılı gelmeye başladı.

Beytüşşebap'a sığır balıkçılı gelmeye başladı.

Havaların ısınmasıyla balıkçılgiller (Ardeidae) familyasından bir kuş türü olan sığır balıkçılı (Bubulcus İbis) Sinekli Meydan mahallesinde geldi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde Dicle ve Fırat nehirleri kıyısında yaşayan sığır balıkçılının gelişi mahalle sakinlerini sevindirdi.

Üretici Dilgeş Aslan, kışın sona ermesiyle göçmen kuşlarının gelmeye başladığını işaret ederek, "Bu kuşların gelmesinden sonra artık yavaş yavaş hayvanlarımızı yaylaya götürmek için hazırlayacağız. Sonbahara kadar hayvanlarımız yaylada kalacak. Bu kuşların gelmesi sevindirici." dedi.

Kaynak: AA