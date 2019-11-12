Beytüşşabap'ta kalp krizi geçiren hasta, askeri helikopterle taşındı
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde kalp krizi geçiren kişi, bölgeye sevk edilen askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde kalp krizi geçiren kişi, bölgeye sevk edilen askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Beytüşşebap ilçesinde kalp krizi geçiren hasta için Mehmetçik seferber oldu. Şırnak Valiliği'nin talebi üzerine bölgeye sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikoptere taşınan hasta, Cizre Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.