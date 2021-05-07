BEYTÜLLAHİM - Ramazanın son cumasında Mescid-i Aksa'ya geçişler

Ayrım Duvarı'ndaki İsrail kontrol noktalarında sıra bekleyen Filistinliler Kontrol noktasında bekleyen İsrail güvenlik güçleri BEYTÜLLAHİM (AA) İsrail, ramazan ayının son cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için işgal altındaki Batı Şeria'dan Kudüs'e geçmek isteyen çok sayıda...

Ayrım Duvarı'ndaki İsrail kontrol noktalarında sıra bekleyen Filistinliler

Kontrol noktasında bekleyen İsrail güvenlik güçleri

BEYTÜLLAHİM (AA) İsrail, ramazan ayının son cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için işgal altındaki Batı Şeria'dan Kudüs'e geçmek isteyen çok sayıda Filistinliyi "izinleri olmadığı" gerekçesiyle engelledi.

Batı Şeria'daki Filistinliler, Aksa'ya gidebilmek için sabah erken saatlerden itibaren Batı Şeria ile Kudüs arasında bulunan Ayrım Duvarı'ndaki İsrail kontrol noktalarına ulaştı. Geçiş yapmak için sıra bekleyen Filistinliler burada uzun kuyruklar oluşturdu.

İsrail güçleri yaptıkları kontrollerin ardından sadece sınırlı sayıda Filistinlinin Doğu Kudüs'e geçişine izin verdi.

İsrail güçleri, cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen işgal altındaki Batı Şeria'da ikamet eden Filistinlilerden sadece yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanların Doğu Kudüs'e geçişine müsaade ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, Batı Şeria'da yeterli miktarda aşı bulunmuyor, dolayısıyla aşılama kronik hastalığı olanlar ve 60 yaşın üzerindekilerle sınırlı. Bu da Batı Şeria'da yaşayan binlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa'da namaz kılmasına engel oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra