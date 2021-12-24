BEYTÜLLAHİM - Noel kutlamaları başladı
Batı Şeria'nın güneyinde Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Beytüllahim kentindeki Doğuş (Mehd) Kilisesi'nde Noel kutlamaları başladı.
Batı Şeria'nın güneyinde Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Beytüllahim kentindeki Doğuş (Mehd) Kilisesi'nde Noel kutlamaları başladı. Mehd Kilisesi'ne gelen Kudüs Latin Patriği Başpiskopos Pierbattista Pizzaballa, Hristiyan din adamları tarafından karşılandı. Pizzaballa, Doğuş (Mehd) Kilisesi'nde düzenlenen Noel ayinini yönetti.