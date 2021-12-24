BEYTÜLLAHİM - Noel kutlamaları başladı - Haberler
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BEYTÜLLAHİM - Noel kutlamaları başladı

AA - Haberler | Güncel

Batı Şeria'nın güneyinde Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Beytüllahim kentindeki Doğuş (Mehd) Kilisesi'nde Noel kutlamaları başladı.

Batı Şeria'nın güneyinde Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Beytüllahim kentindeki Doğuş (Mehd) Kilisesi'nde Noel kutlamaları başladı. Mehd Kilisesi'ne gelen Kudüs Latin Patriği Başpiskopos Pierbattista Pizzaballa, Hristiyan din adamları tarafından karşılandı. Pizzaballa, Doğuş (Mehd) Kilisesi'nde düzenlenen Noel ayinini yönetti.

BEYTÜLLAHİM - Noel kutlamaları başladı

BEYTÜLLAHİM - Noel kutlamaları başladı

BEYTÜLLAHİM - Noel kutlamaları başladı

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