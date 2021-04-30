BEYTÜLLAHİM - İsrail güçleri bir Filistinliyi yaraladı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Beytüllahim kentinin güneyindeki en-Neşşaş askeri kontrol noktası Saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla vurulan gencin çantası İsrail güvenlik güçlerinin bölgeyi güvenlik şeridine alması ve bölgede inceleme yapması Araçların geçişleri BEYTÜLLAHİM (AA) İsrail güvenlik...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Beytüllahim kentinin güneyindeki en-Neşşaş askeri kontrol noktası
Saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla vurulan gencin çantası
İsrail güvenlik güçlerinin bölgeyi güvenlik şeridine alması ve bölgede inceleme yapması
Araçların geçişleri
BEYTÜLLAHİM (AA) İsrail güvenlik güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinin güneyindeki en-Neşşaş askeri kontrol noktasında "saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla bir Filistinli genci vurarak yaraladı. İsrail güçleri, olay yerinde inceleme yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra