BEYTÜLLAHİM - İsrail güçleri bir Filistinliyi yaraladı
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BEYTÜLLAHİM - İsrail güçleri bir Filistinliyi yaraladı

Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Beytüllahim kentinin güneyindeki en-Neşşaş askeri kontrol noktası Saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla vurulan gencin çantası İsrail güvenlik güçlerinin bölgeyi güvenlik şeridine alması ve bölgede inceleme yapması Araçların geçişleri BEYTÜLLAHİM (AA) İsrail güvenlik...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Beytüllahim kentinin güneyindeki en-Neşşaş askeri kontrol noktası

Saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla vurulan gencin çantası

İsrail güvenlik güçlerinin bölgeyi güvenlik şeridine alması ve bölgede inceleme yapması

Araçların geçişleri

BEYTÜLLAHİM (AA) İsrail güvenlik güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinin güneyindeki en-Neşşaş askeri kontrol noktasında "saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla bir Filistinli genci vurarak yaraladı. İsrail güçleri, olay yerinde inceleme yaptı.

BEYTÜLLAHİM - İsrail güçleri bir Filistinliyi yaraladı
BEYTÜLLAHİM - İsrail güçleri bir Filistinliyi yaraladı
BEYTÜLLAHİM - İsrail güçleri bir Filistinliyi yaraladı
BEYTÜLLAHİM - İsrail güçleri bir Filistinliyi yaraladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra

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