BEYTÜLLAHİM - İsrail askerleri bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü
AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Haberler | Güncel
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinin güneyindeki Gush Etzion kavşağında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü.
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinin güneyindeki Gush Etzion kavşağında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü. İsrail güçleri, olay sonrası bölgede güvenlik önlem aldı.