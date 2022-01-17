BEYTÜLLAHİM - İsrail askerleri bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü - Haberler
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BEYTÜLLAHİM - İsrail askerleri bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü

AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Haberler | Güncel

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinin güneyindeki Gush Etzion kavşağında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinin güneyindeki Gush Etzion kavşağında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü. İsrail güçleri, olay sonrası bölgede güvenlik önlem aldı.

BEYTÜLLAHİM - İsrail askerleri bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü

BEYTÜLLAHİM - İsrail askerleri bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü

BEYTÜLLAHİM - İsrail askerleri bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü

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AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Son Dakika Haberleri

Batı Şeria, Saldırı, İsrail, İşgal, Güncel, Haber

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