Beytüllahim'deki Doğuş Kilisesi, yeni tip koronavirüs nedeniyle pazar ayininde boş kaldı
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Beytüllahim, Batı Şeria, Doğuş, Güncel

Beytüllahim'deki Doğuş Kilisesi, yeni tip koronavirüs nedeniyle pazar ayininde boş kaldı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde bulunan Doğuş (Mehd) Kilisesi'nde düzenlenen pazar ayinine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle rahip ve kilisede ikamet eden din görevlilerinin dışında kimse katılmadı.

08.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:26
Beytüllahim'deki Doğuş Kilisesi, yeni tip koronavirüs nedeniyle pazar ayininde boş kaldı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde bulunan Doğuş (Mehd) Kilisesi'nde düzenlenen pazar ayinine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle rahip ve kilisede ikamet eden din görevlilerinin dışında kimse katılmadı.

Beytüllahim'de bir otelin çalışanlarında Kovid-19 şüphesi görülmesi üzerine Batı Şeria'nın tamamında olağanüstü hal ilan edilmesinin üzerinden 3 gün geçti. Bu süre zarfında kentteki cami, kilise ve diğer ibadet mekanlarının yanı sıra cadde, sokak ve oteller de boşaldı.

Doğuş Kilisesi'nde pazar günleri düzenlenen ve dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce kişinin katıldığı ayine ise bazı ruhbanların ve kilisede ikamet eden kişilerin dışında kimse katılmadı.

Güvenlik güçleri kente giriş çıkışları kontrol etti

Filistin güvenlik güçleri salgının daha fazla yayılmasını engellemek amacıyla kontrol noktaları kurarak kente giriş-çıkışları kontrol etti.

Beytüllahim'e girmeye çalışan El-Halil kenti sakinlerinden Gazi er-Recebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "kentin karantina altına alınması nedeniyle güvenlik güçlerinin kente girmesine engel olduğunu" söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı dün, işgal altındaki Batı Şeria'da Kovid-19 vaka sayısının 19'a yükseldiğini duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığından perşembe günü yapılan açıklamada, bir otelin çalışanlarında Kovid-19 şüphesi görülmesi üzerine Batı Şeria'nın tamamında olağanüstü hal ilan edildiği duyurulmuştu. Virüsün Yunanistan'dan gelen bir gruptan bulaştığı belirtilirken Yunan grupta bulunan bazı kişilerde ülkelerine döndükten sonra Kovid-19 tespit edildiği kaydedilmişti.

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Kaynak: AA

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