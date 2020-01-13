Beytüllahim'deki Doğuş Kilises'nin yerini İsrail olarak gösteren ABD'li programa sert tepki
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Beytüllahim'deki Doğuş Kilises'nin yerini İsrail olarak gösteren ABD'li programa sert tepki

Amerika Birleşik Devletleri'nde 'Jeopardy' isimli bilgi yarışmasında, Doğuş Kilisesi'nin yerinin nerede olduğu sorusuna Filistin yanıtını veren yarışmacının cevabı doğru kabul edilmedi

13.01.2020 13:54 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:09
Beytüllahim'deki Doğuş Kilises'nin yerini İsrail olarak gösteren ABD'li programa sert tepki

'nde 'Jeopardy' isimli bilgi yarışmasında, Kilisesi'nin yerinin nerede olduğu sorusuna yanıtını veren yarışmacının cevabı doğru kabul edilmedi.


Ayrıca yarışmacı Katie Needle, 200 dolar değerindeki parayı alamadı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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