Beytüllahim'de Noel Kutlamalarına doğru

30.11.2019 22:51 | Son Güncelleme: 30.11.2019 22:55

Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Nativity (Yeniden Doğuş) Kilisesi'nin meydanında dikilen Noel Ağacı, dini ayin ve marşlar eşliğinde aydınlatıldı. Vatandaşlar, kutlamalara katılmak için kilise meydanına akın etti.

Kaynak: AA