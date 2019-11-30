Beytüllahim'de Noel Kutlamalarına doğru
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Beytüllahim'de Noel Kutlamalarına doğru

Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Nativity (Yeniden Doğuş) Kilisesi'nin meydanında dikilen Noel Ağacı, dini ayin ve marşlar eşliğinde aydınlatıldı.

30.11.2019 22:51 | Son Güncelleme: 30.11.2019 22:55

'nın kentindeki Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Nativity (Yeniden ) Kilisesi'nin meydanında dikilen Ağacı, dini ayin ve marşlar eşliğinde aydınlatıldı. Vatandaşlar, kutlamalara katılmak için kilise meydanına akın etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Beytüllahim'de Noel Kutlamalarına doğru
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