Beytüllahim'de Noel kutlamaları (2)
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Beytüllahim'de Noel kutlamaları (2)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Bando takımının yürüyüşü Kutlama alanına gelenler Kudüs Latin Patriği Başpiskopos Pierbattista Pizzaballa'nın kutlamalara katılması Batı Şeria'nın güneyinde Hazreti İsa'nın doğum yeri olarak bilinen Beytullahim'de Noel kutlamaları başladı.

25.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:06
Beytüllahim'de Noel kutlamaları (2)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bando takımının yürüyüşü

Kutlama alanına gelenler

Latin Patriği Başpiskopos Pierbattista Pizzaballa'nın kutlamalara katılması 'nın güneyinde Hazreti İsa'nın doğum yeri olarak bilinen Beytullahim'de kutlamaları başladı. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen Hristiyanlar, Beytüllahim'deki kutlamaları izlemek ve ayine katılmak için Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Doğuş (Mehd) Kilisesi'nin çevresinde toplandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Beytüllahim'de Noel kutlamaları (2)
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