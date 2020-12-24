Beytüllahim'de Noel kutlamaları
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Beytüllahim'de Noel kutlamaları

24.12.2020 23:35 | Son Güncelleme: 24.12.2020 23:42

Hazreti İsa'nın doğum yeri olduğuna inanılan işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Beytüllahim'deki Doğuş (Mehd) Kilisesi'nde Noel Bayramı kutlamaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında başladı.

Hazreti İsa'nın doğum yeri olduğuna inanılan işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Beytüllahim'deki Doğuş (Mehd) Kilisesi'nde Noel Bayramı kutlamaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında başladı. Kudüs Latin Patriği Başpiskopos Pierbattista Pizzaballa, kutlamalara katılmak için Doğuş Kilisesi'ne geldi.

Beytüllahim'de Noel kutlamaları
Beytüllahim'de Noel kutlamaları
Beytüllahim'de Noel kutlamaları
Beytüllahim'de Noel kutlamaları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra

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