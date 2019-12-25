Beytüllahim'de Noel kutlamaları (1)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kudüs Latin Patriği Başpiskopos Pizzaballa'nın kutlama alanına gelmesi Batı Şeria'nın güneyinde Hazreti İsa'nın doğum yeri olarak bilinen Beytullahim'de Noel kutlamaları başladı.
25.12.2019 11:07 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:10
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kudüs Latin Patriği Başpiskopos Pizzaballa'nın kutlama alanına gelmesi Batı Şeria'nın güneyinde Hazreti İsa'nın doğum yeri olarak bilinen Beytullahim'de Noel kutlamaları başladı. Kudüs Latin Patriği Başpiskopos Pierbattista Pizzaballa, kutlamalara katılmak için Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Doğuş (Mehd) Kilisesi'ne geldi.
Kaynak: AA