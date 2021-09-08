Beytullah Hatipoğlu kimdir? Türkiye Voleybol oyuncusu Beytullah Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç?

2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası devam ederken A Milli Takım voleybol kadromuzda oynayan oyuncuların istatistikleri merak edildi. Merak edilen isimler arasında Beytullah Hatipoğlu geliyor. Peki, Beytullah Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç? İşte tüm bilgiler...

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BEYTULLAH HATİPOĞLU KİMDİR?

Beytullah Hatipoğlu24 Şubat 1992 doğumlu voleybol oyuncusudur. 29yaşındaki voleybol oyuncusu Beytullah Hatipoğlu, 2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye Milli takımı kadrosunda yer almaktadır. Beytullah Hatipoğlu'nun boyu 1.85 metredir.

Beytullah Hatipoğlu, 24 Şubat 1992 yılında Bursa'da doğdu. Sırasıyla Tofaş Spor, Emniyet Spor ve İnegöl Belediye Spor'da forma giydi. 2017 yılında Afyon Belediye Yüntaş ile anlaşan Beytullah, 2018 yılında milli takıma seçildi.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Beytullah Hatipoğlu'nun İnstagram'da toplamda 1500 takipçisi bulunuyor. İnstagram adresine "@beytoh5" hesabından ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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