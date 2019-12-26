Beytullah Bayır, Karaman Sağlık-Sen Şube Başkanı seçildi

26.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:47

Sağlık-Sen Karaman Şubesi 3. Olağan Genel Kurulunda yeni şube başkanı ve yönetim belirlendi.



Geçtiğimiz günü gerçekleştirilen Sağlık-Sen Karaman Şubesi 3. Olağan Genel Kurulu'nda Beytullah Bayır tek isim olarak girdiği seçimde şube başkanı olarak seçildi. Bayır'ın yönetimde ise Mesut Tetik, Mehmet Emin Acaruygun, Mehmet Güvener, Mehmet Çelebi, Ayşe Gezgin ve Ahmet Hakan Şenel yer aldı. Başkan seçilen Beytullah Bayır yaptığı açıklamada, "Karaman Sağlık-Sen Şubemizin 3. Olağan Genel Kurulu'nda şahsıma ve ekibime destek veren, kurulumuza teşrif eden tüm delegasyon ve misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ederim. Çıktığımız bu yolda Allah yar ve yardımcımız olsun." ifadelerinde bulundu. - KARAMAN

Kaynak: İHA