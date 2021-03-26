Beytül Haram nerede? Beytül Haram ne demek?
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Beytül Haram nerede? Beytül Haram ne demek?

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Beytül Haram nerede? Beytül Haram ne demek?

Kabe-i Muazzama'nın etrafının bir ismidir. Kafirlerin yaklaşmaları men' edildiği, onlara haram olduğu için bu isimle anılır. Peki, Beytül Haram nerede? Beytül Haram ne demek?

Kabe-i Muazzama'nın etrafının bir ismidir. Kafirlerin yaklaşmaları men' edildiği, onlara haram olduğu için bu isimle anılır. Peki, Beytül Haram nerede? Beytül Haram ne demek? İşte detaylar haberimizde...

BEYTÜL HARAM NEREDE?

Mescid-i Haram, Mekke'de Kâbe'nin de içinde bulunduğu alanı çevreleyen büyük mescit. Hürmetli Mescid anlamına gelen bu ifade Kur'an'da 16 ayette yer almaktadır. Kabe-i Muazzama'nın etrafının bir ismidir. Kafirlerin yaklaşmaları men' edildiği, onlara haram olduğu için bu isimle anılır.

BEYTÜL HARAM NE DEMEK?

Kabe-i Muazzama'nın etrafının bir ismi. Kafirlerin yaklaşmaları men' edildiği, onlara haram olduğu için bu isimle anılır.

Beytü'l-Haram ifadesi Kur'an-ı Kerîm'de iki defa zikredilir. Bunlardan birinde: "Ey iman edenler! Rablerinin lütuf ve rızasını arzu ederek Beytü'l-Haram'a doğru gelenlere saygısızlık etmeyin. " (el-Mâide, 5/2) buyurularak, değil Beytü'l-Haram'a, oraya gelenlere bile saygısızlık edilmemesi emredilir. İkinci ayette "Allah Kâbe'yi, O Beytü'l-Haram'ı... insanlar için bir kıyam yeri kılmıştır." (el-Mâide, 5/97) buyurulur.

Beytu'l-Haram Allah'ın insanlar için bir hayat kaynağı kıldığı, İslâm'ın şiar ve prensiplerini haykıracakları ve özellikle hac mevsiminde bütün İslâm düşmanlarına karşı tavırlarını ortaya koyacakları bir mekân kılmıştır. Beytu'l-Haram müslümanların yılda bir kez toplanıp bütün problem ve dertlerini görüşecekleri mukaddes yerdir.

MESCİD-İ HARAM

Mescid-i Haram, Mekke'de Kâbe'nin de içinde bulunduğu alanı çevreleyen büyük mescit. Hürmetli Mescid anlamına gelen bu ifade Kur'an'da 16 ayette yer almaktadır.

Mescid-i Haram'ın ortasında bulunan Kâbe'nin doğu köşesine işaret taşı olarak farklı renk ve özelliğe sahip olan "Kara Taş" anlamına gelen Hacer-ül Esved yerleştirilmiş ve gümüş bir çerçeveyle çevrilmiştir. Bu taşın İbrahim Peygamber'den günümüze kadar gelen bir hatıra olduğu kabul edilir. Bu nedenle de tüm Müslümanlar için çok değerlidir.

Kâbe, İbrahim Peygamber ve İsmail Peygamber'den sonra birçok değişikliklere maruz kalmıştır. Çeşitli dönemlerde kısmen ya da bütünüyle yeniden inşa edilmiş ve günümüzdeki haline ulaşmıştır. Şu anda Kâbe, Mescid-i Haram ile birlikte toplam 400.800 m² metrekarelik bir alanı kapsamaktadır.

Ayrıca 820.000 kişilik kapasitesi ile şu anda var olan en büyük camidir.

- Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
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