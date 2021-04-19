Beytepe köyü yolu ve Bilkent Bulvarı, sağlık çalışanları için grafitilerle donatıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, salgınla fedakarca mücadele eden sağlık çalışanları için, Bilkent Şehir Hastanesi bölgesinde sağlık çalışanlarını sembolize grafitiler hazırladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, salgınla fedakarca mücadele eden sağlık çalışanları için, Bilkent Şehir Hastanesi bölgesinde sağlık çalışanlarını sembolize grafitiler hazırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bilkent Şehir Hastanesi'ne ulaşmak için geçiş noktalarından biri olan Beytepe köyü yolu ve Bilkent Bulvarı'nı kullanan sağlık çalışanlarını, birbirinden renkli grafitiler karşılıyor.

Hastane güzergahı boyunca, 3 köprü yanağı ve 13 kolonda, doktordan hasta bakıcıya, ambulans şoföründen hemşireye kadar tüm sağlık çalışanları birçok farklı konseptte resmedildi.

ANFA Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye başlayan resim atölyesi sanatçıları ile Ankaralı grafiti sanatçılarının iş birliğiyle hazırlanan grafitiler arasında, hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının isimleri ile Kovid-19 aşısı geliştiren Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in görselleri de yer alıyor.

ANFA Genel Müdürlüğü, bölgede zemin ve peyzaj düzenlemesi de yapacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çalışmaların tamamlanmasının ardından sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda bulundu.

Yavaş, "ANFA Genel Müdürlüğümüzdeki mesai arkadaşlarımız, grafiti sanatçıları iş birliğiyle Bilkent Şehir Hastanesi bölgesindeki köprü ayaklarını kahraman sağlık emekçilerini temsil eden grafitilerle süsledi. Pandemi sürecindeki fedakarlıklarınıza minnettarız. İyi ki varsınız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu