Beytekin: "Samsun'a Yurt İçinden ve Yurt Dışından Yatırım Talepleri Var"

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Beytekin, Samsun'un yatırım potansiyeli olduğunu, yurt içinden ve yurt dışından yatırım talepleri geldiğini söyledi.

Samsun TSO Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı Davut Altan Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Samsun TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında yapılan toplantıda konuşan TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Beytekin, "Bugün burada her bir üyemiz, kendi sektörleri içinden demokratik ortamda yapılan seçimler sonucu geldiler. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında çalışıyor olmanın bize getirisi; kentimize hizmet edebiliyor olmanın onurudur. Bu hizmet anlayışıyla, kanunla verilen görevlerimizin yanı sıra, kentin kalkınmasına destek verecek çalışmalar da gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda, Yeşilırmak Havza Gelişim Planı'nda tarif edilen metotla kentimize kazandırdığımız, Samsun Fuar ve Kongre Merkezi, yılda en az 6 fuara ev sahipliği yapar hale gelmiştir. Kentimizin lojistik imkanlarını görerek yapmış olduğumuz çalışmaların neticesinde, Samsun'da artık faaliyete başlamış bir Lojistik Merkezimiz var. Endüstri 4.0'ın konuşulduğu bugün, çok değil yalnızca 9 yıl evvel büyük çabalarla Teknopark'ın kuruluşunda inisiyatif aldık. Samsun'a özellikle metal sektörüne hizmet verecek pek çok ölçme, test ve kalibrasyonunun yapılacağı Metal Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı'nı kazandırdık. Biz bunları birlik ve beraberlik anlayışımızın neticesi olarak görüyoruz. Samsun'un ekonomik kalkınmasının yanı sıra, sosyal ve kültürel gelişimi için gerekli olarak gördüğümüz pek çok girişime çerçevemiz sınırları dahilinde destek olduk. Kurumlar arası iş birliğinin önemine inanarak yapıcı rol üstlendik. Bu şehrin hedeflediğimiz seviyeyi yakalaması için daha çok üretim yapmaya ihtiyacı var. Üstelik yatırım potansiyeli de var. Yurt içinden ve yurt dışından talepler var. Kalkınan bir şehir için mevcut sanayicilerimizin büyümesine ve yeni yatırımlara destek vermeliyiz. Sanayicimizin ihtiyaç ve taleplerini gözeterek, lojistik imkanlardan azami şekilde yararlanacak ve uzun vadede şehrimize hizmet edecek bir organize sanayi bölgesini şehrimize kazandırmalıyız. Bizim şehrimiz adına yerel yönetimlerden en büyük beklentimiz budur. Şüphesiz ki, şehrimizin marka değerine güç katacak pek çok ayrıcalıklı argümanı var. Katılımcı bir anlayış ve ortak akıl yaklaşımının benimsenerek daha güçlü bir ekonomik yapı oluşturulmasını arzu ediyoruz. Samsun'un kalkınması, hepimizin ortak çabası olmalı. El birliği, güç birliği yapmak durumundayız" dedi.

Toplantıya katılan ve meclis üyelerine seslenen Bağımsız Milletvekili ve Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Erhan Usta, "Samsun'a; ticaretin ve üretimin önünün açılacağı bir belediyecilik anlayışını getireceğiz. Projelerimizi sunduk. Projelerimizi iki kategoriye ayırabiliriz. Şehirde yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeler ve vizyon projeleri. Samsun'u 15-20 yıla taşıyacak projeler. Samsun'un her türlü imkanları buna müsait" ifadelerini kullandı.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise dünürünün vefatı nedeniyle meclis toplantısına katılamadı. - SAMSUN

Kaynak: İHA