BEYTAŞ BEYKOZ BELEDİYESİ HALK PAZARLARI T.A.Ş GEÇİCİ SAHA TARAMA PERSONELİ ALIM İLANI
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BEYTAŞ BEYKOZ BELEDİYESİ HALK PAZARLARI T.A.Ş GEÇİCİ SAHA TARAMA PERSONELİ ALIM İLANI

BEYTAŞ BEYKOZ BELEDİYESİ HALK PAZARLARI T.A.Ş GEÇİCİ SAHA TARAMA PERSONELİ ALIM İLANI
Habermetre - Haberler | Toplum

Başkanlığımıza hizmet sunmak üzere Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Pazarları T. A. Ş tarafından alımı yapılacak olan (Geçici) Saha Tarama Personeli alımına ilişkin ilan metni ekte yer almaktadır.

Başkanlığımıza hizmet sunmak üzere Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Pazarları T. A. Ş tarafından alımı yapılacak olan (Geçici) Saha Tarama Personeli alımına ilişkin ilan metni ekte yer almaktadır.

Başvurular 07. 07. 2021 -09. 07. 2021 Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Pazarları T. A. Ş'nin Çubuklu Mah. Vatan Cad. No: 71 Kavacık Yaşam Merkezi Beykoz- İstanbul adresine yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre

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BEYTAŞ BEYKOZ BELEDİYESİ HALK PAZARLARI T.A.Ş GEÇİCİ SAHA TARAMA PERSONELİ ALIM İLANI - Haberler
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