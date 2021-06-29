Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Pazarları T.A.Ş Engelli Personel İşe Alım İlanı

Başkanlığımıza hizmet sunmak üzere Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Pazarları T. A. Ş tarafından alımı yapılacak olan Engelli personel alımına ilişkin ilan metni ekte yer almaktadır.