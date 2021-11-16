Beytahtı Rekreasyon Projesine Ait Toplantı Sayın Valimiz Başkanlığında Yapıldı - Haberler
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Beytahtı Rekreasyon Projesine Ait Toplantı Sayın Valimiz Başkanlığında Yapıldı

Habermetre - Haberler | Toplum
Beytahtı Rekreasyon Projesine Ait Toplantı Sayın Valimiz Başkanlığında Yapıldı

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel, Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Salim Saltaş ve proje uzmanları katıldı.

ERZİNCAN (Habermetre) - Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel, Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Salim Saltaş ve proje uzmanları katıldı.

Gerçekleşen toplantıda, içerisinde sosyal ve sportif aktivitelerinin yapılacağı, Piknik alanlarının bulunduğu toplam 146. 000 m2 alana sahip olacak proje hakkında uzmanlar tarafından sunum yapıldı.

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