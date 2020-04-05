Beyşehirlilerden karantinaya alınan mahallede nöbet tutan jandarmaya pasta, börek ikramı
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Karantina, Jandarma, Esence, Güncel

Beyşehirlilerden karantinaya alınan mahallede nöbet tutan jandarmaya pasta, börek ikramı

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki vatandaşlar, karantina altındaki Esence Mahallesi girişinde nöbet tutan jandarma ekiplerine evde yaptıkları pasta, börek ve içecekleri ikram ederek destek olmaya çalışıyor.

05.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:36
Beyşehirlilerden karantinaya alınan mahallede nöbet tutan jandarmaya pasta, börek ikramı

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki vatandaşlar, karantina altındaki Esence Mahallesi girişinde nöbet tutan jandarma ekiplerine evde yaptıkları pasta, börek ve içecekleri ikram ederek destek olmaya çalışıyor.

İlçe Umumi Hıfzıssıha Kurulu tarafından 1 Nisan'da alınan karar doğrultusunda, Esence Mahallesi'nde sokağa çıkma yasağı kısıtlaması devam ediyor. Karantina kapsamında yerleşim merkezine jandarma ekipleri tarafından sağlık ekipleri haricinde giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.

Karantinadaki yerleşim merkezinde bulunan vatandaşlar evlerinden sokağa çıkamıyor.

Mahallede yaşayan vatandaşların zorunlu temel gıda ihtiyaçları da haftada üç gün faaliyetine izin verilen bakkallar tarafından karşılanıyor. Bu çerçevede, bakkalların ekmek ve gıda temin ve tedariki de yerleşim merkezindeki kontrol noktasında jandarma nezaretinde yürütülüyor.

Yerleşim merkezi için getirilen gıda maddeleri, bakkalların nakliye araçları tarafından giriş noktasında araçlara yüklenerek vatandaşlara ulaştırılıyor.

Yerleşim merkezi girişinde 24 saat esasına göre nöbet bekleyen jandarma ekiplerine, Beyşehir ilçe merkezindeki diğer vatandaşlar evlerinde gönüllü hazırladıkları pasta, börek gibi yiyecek ve içeceklerle destek veriyor.

Söz konusu yiyecek ve içecekler, ilçede görev yapan basın mensupları tarafından jandarma ekiplerine teslim edildi.

Ekipler, kendilerine destek olan ilçe halkına teşekkür etti.

Kaynak: AA

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