Beyşehirliler hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu KONYA'nın Beyşehir ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, saat 21.00'i gösterdiğinde vatandaşlar balkon ve pencerelerine çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, saat 21.00'i gösterdiğinde vatandaşlar balkon ve pencerelerine çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 il de 4 gün sokağa çıkma yasağının uygulanması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tüm Türkiye evinde kutladı. Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un saat 21.00'da balkonlardan İstiklal Marşı'nı okuyalım çağrısında bulundu. Bu çağrıya uyan Beyşehir ilçesindeki vatandaşlar balkon ve pencerelerine çıktı. Belediye Başkanı Adil Bayındır, belediyenin hoparlörlerinden vatandaşları İstiklal Marşı okumaya davet etti. Saatler 21.00'i gösterdiğinde Beyşehirliler hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Bu anlar havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA