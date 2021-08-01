Beyşehirli pazarcılardan yangında zarar gören afetzedelere giyecek ve yiyecek yardımı
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Beyşehirli pazarcılardan yangında zarar gören afetzedelere giyecek ve yiyecek yardımı

Beyşehirli pazarcılardan yangında zarar gören afetzedelere giyecek ve yiyecek yardımı
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Konya'nın Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren Beyşehir Pazarcılar Derneğinin başlattığı Antalya'nın Manavgat ilçesi ve çevresinde orman yangınından etkilenen afetzedelere için başlatılan yardım kampanyasına Beyşehirliler yoğun ilgi gösterdi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren Beyşehir Pazarcılar Derneğinin başlattığı Antalya'nın Manavgat ilçesi ve çevresinde orman yangınından etkilenen afetzedelere için başlatılan yardım kampanyasına Beyşehirliler yoğun ilgi gösterdi.

Beyşehir Pazarcılar Derneği Başkanı Ali Sütoğlu, düzenledikleri yardım kampanyasıyla ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, "Oradaki insanlar, yaşayanlar çok zor durumda. Şu an büyük bir felaketin içindeler. Ayrıca, orası bizim ikinci vatanımız gibi. Ekmek yediğimiz bir yer. Bizim abimiz, kardeşimiz, bacımız, anamız bacımı. Oradaki görüştüğümüz arkadaşların verdikleri bilgiler doğrultusundaki ihtiyaç olan malzemeleri temin etmek için böyle bir kampanyayı başlattık pazarcılarımız adına. Beyşehir halkından Allah bin kere razı olsun. Kampanyaya katılım çok büyük." dedi.

Kampanyayı başlattıktan sonra yardıma gelen insanlar arasında evine bir kilo şeker almakta zorlanan kişileri görmenin kendilerini çok duygulandırdığını anlatan Sütoğlu, "Öyle çok duygular yaşıyoruz ki, bu anlatılmaz sadece yaşanır. İhtiyaçları, az önce koordinasyon merkeziyle görüştüğümüzde, giyecek, yiyecek, krem, şampuan, sabun bunlara çok ihtiyaç olduğu söylendi bizlere. Suyu biraz durdurduk ama su getiren de çok. Ayrıca, yanık kremi ve sağlık için gerekli malzemeleri de kabul etmeye başladık." ifadelerini kullandı.

Yardım kampanyasında 7 kamyon ve kamyonet dolusu yardım malzemesi yapılan duaların ardından Manavgat'a gitmek üzere yola çıktı.

Beyşehirli pazarcılardan yangında zarar gören afetzedelere giyecek ve yiyecek yardımı
Beyşehirli pazarcılardan yangında zarar gören afetzedelere giyecek ve yiyecek yardımı
Beyşehirli pazarcılardan yangında zarar gören afetzedelere giyecek ve yiyecek yardımı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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