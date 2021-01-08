Beyşehirli Kore gazisine hediye jesti
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Beyşehirli Kore gazisine hediye jesti

08.01.2021 15:15 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:18
Beyşehirli Kore gazisine hediye jesti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki Kore gazisi Durmuş Erkan'a bazı hediyeler takdim edildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki Kore gazisi Durmuş Erkan'a bazı hediyeler takdim edildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Nuri Baysal, beraberindeki Şehit Aileleri ve Gaziler Sorumlusu Özlem Yalçıntaş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Beyşehir Temsilcisi Mehmet Gümüşkan ve Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilcisi Ahmet Taşkın'la, Yeni Mahallede ikamet eden 91 yaşındaki Kore gazisi Durmuş Erkan'ı evinde ziyaret etti.

Baysal ve beraberindekilerin bir süre sohbet ettiği Erkan'a, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da selamı ileterek, "Kahraman Kore Gazisi" yazılı atkı ve diğer hediyeler verildi.

İstanbul'da vatani görevini yaparken Birleşmiş Milletler Topluluğu ve NATO görevlendirmesi ile İzmir'den Kore'ye giderek uçaksavar nişancısı olarak görev yaptığını hatırlatan Erkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erkan, kendilerini hiçbir zaman unutmayan Kore Büyükelçiliği ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerine teşekkür ederek, "Devletimize minnettarız, bizleri unutmadıkları ve her zaman yanımızda oldukları için." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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