Beyşehirli çocuklardan balkonlarda 23 Nisan provası KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl evlerde kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Beyşehir'deki yüzlerce çocuk, evlerinde provalar yaparak hazırlandı.

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl evlerde kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Beyşehir'deki yüzlerce çocuk, evlerinde provalar yaparak hazırlandı.

Yarın kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için, Beyşehir'deki yüzlerce çocuk evlerinde ve evlerinin balkonlarında provalar yaparak hazırlandı. Hazırlıklarda renkli görüntüler ortaya çıktı. Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda ve tören alanlarında kutlanamayacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hazırlıkları tamamlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen kutlamalar için şehirdeki yüzlerce öğrenci gösteriler için videolarla hazırlandı. 23 Nisan'daki kutlamalar çerçevesinde sergileyecekleri gösterilerin provasını yapan çocuklar, provaları kayda alarak şiirlerin okunduğu, bayraklarla yapılan gösterileri ve spor gösterilerinin bulunduğu yüzlerce video çekti.

Kaynak: DHA