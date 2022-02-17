Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Ağralı DSİ 4.Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti - Haberler
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Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Ağralı DSİ 4.Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti

AA, Abdülhamit Yaşar - Güncel
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Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Ağralı DSİ 4.Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ağralı, Beyşehir'in Damlapınar, Doğanbey, Karabayat ve Çukurağıl mahallelerinin muhtarları ile DSİ 4. Bölge Müdürü Mehmet Ekinci'yi makamında ziyaret etti.

Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ağralı, Beyşehir'in Damlapınar, Doğanbey, Karabayat ve Çukurağıl mahallelerinin muhtarları ile DSİ 4. Bölge Müdürü Mehmet Ekinci'yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Başkan Ağralı ve mahalle muhtarlarının yerleşim merkezlerine yönelik taleplerinin aktarıldı, Beyşehir ilçesinde yapılması planlanan projeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

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