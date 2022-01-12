Beyşehir ve Derebucak'ta ihtiyaç sahibi çocuklara yardım

DEREBUCAK, KONYA (AA) - Konya İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Konya Şubesi tarafından hayata geçirilen "Kış Bayramı" projesi kapsamında temin edilen kışlık kıyafetler, Beyşehir ve Derebucak ilçelerinde ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıldı.

TDV Konya Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, kampanyanın, vakfın kadın kollarınca yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, kampanya çerçevesinde hayırseverlerin destekleriyle temin edilen bot ve montların, Beyşehir ve Derebucak ilçelerinde ihtiyaç sahibi çocuklara verilmek üzere ilçe müftülüklerine teslim edildiği aktarıldı.

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri

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