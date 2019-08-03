Beyşehir ilçesinde, festival etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen havada paramotorla dev Türk bayrağı gösterisi ilgiyle izlendi.

Konya Hava ve Doğa Spor Kulübü'ne mensup paramotor pilotları, Beyşehir Uluslararası Göl Festivali kapsamında Beyşehir Gölü üzerinde paramotorla gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

4 paramotor pilotu göl kenarından gökyüzüne havalanırken, dev Türk bayrağını taşıyan bir paramotorun gösterisi ise yerdekiler tarafından büyük ilgiyle izlendi.

Aynı zamanda Konya Hava ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı olan paramotor eğitmeni ve pilotu Veysel Aydın'ın göl kıyısından kalkış yaptığı paramator, 10 metre uzunluğu, 6 metre genişliğindeki dev Türk bayrağıyla birlikte göl üzerinde gösteri yaptı.

Gösteriyi yerden izleyen vatandaşlar 15 dakika boyunca havada kalan paramotorları dakikalarca alkışladı.

Gösterinin, Türkiye'de böylesine büyük bir dev Türk bayrağıyla yapılan ilk gösteri olduğu belirtildi.

Kaynak: AA