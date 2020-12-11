Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yerel esnafa destek çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yerel esnafa destek çağrısı

11.12.2020 12:35 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:39
Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yerel esnafa destek çağrısı

Konya'nın Beyşehir İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanlığından pandemi sürecinde zorlu bir süreç yaşadığı belirtilen yerel esnafa destek çağrısında bulunuldu.

Konya'nın Beyşehir İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanlığından pandemi sürecinde zorlu bir süreç yaşadığı belirtilen yerel esnafa destek çağrısında bulunuldu.

BTSO Başkanı Mustafa Akbıyık, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi döneminde küçük ve orta ölçekli yerel işletmelerin zor günlerden geçtiğini belirterek, vatandaşların alışverişlerini yerel esnaftan yapması çağrısında bulundu.

Akbıyık, açıklamasında şunları kaydetti:

"Pandeminin etkisini arttırdığı bu günlerde, küçük ve orta ölçekli yerel işletmelerimiz çok zor bir dönemden geçiyorlar. Üretimi ve ticareti ile bölgemizin daha da kuvvetlenerek bu süreci atlatması için alışverişimizi yerel esnafımızdan yaparak ekonomimizin temelini oluşturan işletmelerimizin sıkıntısına ortak olmalı, alışveriş yaparak destek olmalıyız. Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak bugüne kadar ihtiyacımız olan ürünleri mümkün oldukça yerel esnafımızdan tedarik etmeye gayret gösterdik. Bu süreçten sonra da bu konudaki hassasiyetimizi arttırarak göstermeye devam edeceğiz. Değerli vatandaşlarımız ve işletmelerimiz, sizlerden de bu zor dönemlerde mümkün olduğu kadar yerel esnafımızdan alışveriş yaparak, büyük bir ailenin parçası olarak işletmelerimizle ve esnafımızla bu zor günlerde daha da sıkı kenetlenerek, esnaf arkadaşlarımıza destek olma konusunda gerekli hassasiyeti göstermenizi rica ediyorum. Bölgemizin her zaman olduğu gibi, bu zor dönemleri de birbirine kenetlenerek atlatacağına ve geleceğe çok daha emin adımlarla ilerleyeceğine inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

İlgili Haberler

Esnafa destek çağrısı
Esnafa destek çağrısı
İstanbul Tabip Odası'ndan 'En Az İki Hafta Tam Kapanma' Çağrısı
İstanbul Tabip Odası'ndan "En Az İki Hafta Tam Kapanma" Çağrısı
Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu: 'Yerel esnafa sahip çık'
Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu: "Yerel esnafa sahip çık"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Donald Trump Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Şallı Cem Yılmaz Başak Dizer Demet Özdemir
Spor Sörloth Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Samsun Pfizer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yerel esnafa destek çağrısı - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 12:42:02. #1.14#
title