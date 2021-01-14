Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası'ndan uzaktan eğitime tablet desteği
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Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası'ndan uzaktan eğitime tablet desteği

14.01.2021 16:29 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:29
Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası'ndan uzaktan eğitime tablet desteği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası'na gönderilen 55 klavyeli tablet bilgisayar, ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere düzenlenen programda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası'na gönderilen 55 klavyeli tablet bilgisayar, ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere düzenlenen programda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Beyşehir Öğretmenevi'nde düzenlenen teslim töreninde konuşan Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Akbıyık, TOBBB'un desteğiyle her yıl ülkede bulunan 365 oda ve borsa aracılığıyla gerçekleştirilen eğitim yardımlarının bu yıl pandemi dolayısıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere tablet bilgisayar yardımı olarak yapılmasının kararlaştırıldığını belirtti.

Akbıyık, "Biz de bu salgın döneminde uzaktan gerçekleştirilen eğitimlerde tablet bilgisayar desteğiyle öğrencilerimizin başarılarına bir katkı sağlamayı amaçladık. Bu vesile ile tabletlerin öğrencilerimize hayırlı olması ve başarı getirmesini diliyorum."dedi.

Toplantıya katılan Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır da konuşmalarında TOBB ve BTSO'na eğitime olan desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Konuşmaların ardından tabletler İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk'a teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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