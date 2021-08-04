Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda orman yangınlarıyla mücadele toplantısı
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Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda orman yangınlarıyla mücadele toplantısı

Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda orman yangınlarıyla mücadele toplantısı
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) orman yangınlarıyla mücadele konusunda toplantı düzenlendi.

Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) orman yangınlarıyla mücadele konusunda toplantı düzenlendi.

Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akbıyık ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Beyşehir bölgesinde faaliyet gösteren, hazır beton ve hafriyat firma temsilcileri katıldı.

Toplantıda, orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler, hazır beton ve hafriyat firmalarının araç ve ekipman kapasitesi, olası orman yangınlarına en etkili ve en hızlı nasıl müdahale yapılabileceği, yangına müdahaleyi zorlaştıracak ve geciktirecek risklerin neler olabileceği ve bu risklerin en aza indirilebilmesiyle ilgili kurumlarla iletişime geçilmesi konusunda görüş alış verişinde bulunularak, izlenecek yol ve yürütülmesi gereken ortak çalışmalar ele alındı.

Başkan Akbıyık, bölgede yaşanabilecek olası orman yangınlarının kısa sürede en az zararla söndürülmesi konusunda oda olarak neler yapılabileceğinin görüşüldüğü toplantıda, oda üyeleriyle yapılacak çalışmaların koordinasyonu ile ilgili öneri ve görüşlerin de konuşulup değerlendirildiğini söyledi.

Toplantıya katılan firma yetkilileri de bölgede faaliyet gösteren tüm hazır beton ve hafriyat firmaları olarak olası yangın halinde yangın söndürme ve su taşımada çok etkisi olan pompa, mikser gibi araç ve ekipmanlarla ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını belirttiler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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