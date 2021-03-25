Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Hüyük'teki öğrenciler için tablet desteği verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Hüyük'teki öğrenciler için tablet desteği verdi

Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Hüyük'teki öğrenciler için tablet desteği verdi

Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akbıyık, Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol'a 10 klavyeli tablet bilgisayar teslim etti.

Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akbıyık, Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol'a 10 klavyeli tablet bilgisayar teslim etti.

Demirkol, destek için Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na teşekkürlerini iletti.

Akbıyık ise, uzaktan eğitim sürecine devam eden öğrencilere imkanlar dahilinde tablet desteği sağladıklarına vurgu yaparak, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz evlatlarımızın eğitiminden ve gelişiminden hepimiz sorumluyuz. Bugünün küçük parmakları bir gün ülkemizin geleceğine imza atacaklar. Öğrencilerimizin bilgiye daha kolay ulaşmasını sağlamak ve onları en iyi şartlarda geleceğe taşımak hepimizin görevidir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Meral Akşener Erkan Kandemir Mehmet Özhaseki Mustafa Destici
Magazin Alişan Hande Erçel Merve Dizdar Demet Akalın
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Nihat Özdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Hüyük'teki öğrenciler için tablet desteği verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 14:43:45. #1.16#
title