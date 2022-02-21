Beyşehir Şoförler, Nakliyeciler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı'na Faruk Aydın yeniden seçildi - Haberler
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Beyşehir Şoförler, Nakliyeciler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı'na Faruk Aydın yeniden seçildi

AA, Abdülhamit Yaşar - Güncel
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Beyşehir Şoförler, Nakliyeciler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı'na Faruk Aydın yeniden seçildi

Beyşehir'de, Şoförler, Nakliyeciler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı'na Faruk Aydın yeniden seçildi.

AYDIN (AA) - Beyşehir'de, Şoförler, Nakliyeciler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı'na Faruk Aydın yeniden seçildi.

Oda toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurulda, yönetim için iki isim yarıştı.

Mevcut oda başkanı Faruk Aydın, 230 üyenin oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi. Aydın'ın rakibi Bahattin Al ise 90 oyda kaldı. Seçimde, yeni dönemde görev yapacak yönetim kurulu üyeleri de belirlendi.

Oda Başkanlığı'nı bir kez daha kazanan Aydın, üyelere kendisine seçimde gösterdiği teveccühten dolayı teşekkür etti.

Aydın, "Yapılan seçimimizde bana ve yönetimime tekrar hizmet etme imkanı veren değerli üyelerime, destek veren vermeyen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Camiamıza hayırlara vesile olsun, hepinize saygılarımı sunarım." dedi.

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

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