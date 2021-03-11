Beyşehir Müftülüğünde hizmet içi eğitim semineri
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Beyşehir Müftülüğünde hizmet içi eğitim semineri

11.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:58
Beyşehir Müftülüğünde hizmet içi eğitim semineri

Beyşehir İlçesi Müftülüğünde hizmet içi eğitim semineri gerçekleştirildi.

Beyşehir İlçesi Müftülüğünde hizmet içi eğitim semineri gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen "gençliğe değer" projesi kapsamında Beyşehir İlçe Müftülüğü bünyesinde görev yapan personele yönelik "gençliğe değer projesi personel eğitim programı" düzenlendi.

İlçe Müftülüğü konferans salonunda pandemi tedbirlerine özen gösterilerek gerçekleştirilen programında, Konya İl Müftülüğü Vaizi Ahmet Tunç, İl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Hüseyin Çalık ve Diyanet Gençlik Merkezi Koordinatörü Abdülkerim Temizcan tarafından "gençlere yaklaşım nasıl olmalı", "mutlu aile, huzurlu toplum" ve "sosyal medya ahlakı" konulu sunumlar gerçekleştirildi.

Eğitim programına şube müdürü, ilçe vaizi, din hizmetleri uzmanı, ilçe gençlik koordinatörleri, din görevlileri ve Kur'an Kursu öğreticilerinden oluşan 50 personel katıldı. Seminer, katılımcılara kitap hediyesi ile son buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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